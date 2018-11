A la Une .

▶️ Vidéo impressionnante des gendarmes mobiles qui se déploient

Il est environ 21H lorsque cette vidéo a été prise par un Portois, à l'entrée de l'avenue Raymond Vergès plus communément appelée l'allée des palmiers. On y voit un déploiement impressionnant des fourgons de gendarmes mobiles. Les forces de l'ordre semblaient descendre du chef-lieu en direction de l'ouest et du sud et sont donc passés par la zone industrielle du Port pour éviter la quatre voies à hauteur du Sacré coeur.

Zinfos974