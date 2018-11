▶️ Vers une pénurie de gaz ?

Aucun éventuel réapprovisionnement n'est à l'ordre du jour. Et, au-delà des usagers, c'est bien ce qui inquiète les gérants des stations service, comme Vincent Vellayoudom, gérant de la station VITO, face à Canal+. "Je n'ai plus de stock de gaz depuis le début de la grève et, à ce jour, il n'y a aucune station dans l'île qui a en a".



Et alors que l'on pensait le réapprovisionnement en carburant sur la bonne voie, Vincent Vellayoudom nous confie également qu'après avoir été livré dans la nuit de samedi à dimanche, il n'a plus ni gazoil ni sans plomb depuis hier. "A ce jour, je n'ai aucune nouvelle pour savoir si j'aurai du carburant ou pas. Je suis sec de sec".



Les prix ont certes baissé mais à quoi bon si les stations n'ont pas d'essence à vendre ?



Selon lui. "La situation est en train de se détériorer à La Réunion".