La grande Une ▶️ Usagers en colère : "Pourquoi attendre le 17 novembre quand on peut le faire aujourd'hui ?"





"Notre manifestation était déjà prévue avant le 17 novembre (date à laquelle une mobilisation est prévue à l'échelle nationale ndlr), on avait d'autres revendications à faire remonter", explique Eric Marcely, leader du mouvement citoyen.



Les manifestants entendent protester contre les augmentations de taxes et des impôts, mais pas que."La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le carburant", pointe du doigt Eric Marcely. Et d'ajouter : "Pourquoi attendre demain quand on peut le faire aujourd'hui ?"



Le mouvement regroupe plusieurs collectifs et associations, parmi lesquels les Révoltés 974, le CMAC (collectif pour le maintien des activités au coeur de La Réunion), le Collectif citoyen handicap et Contribuables 974.



Le mouvement citoyen demandait à être reçu par le préfet, Amaury de Saint-Quentin. Un groupe de manifestants a finalement été reçu par le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales. Aux alentours de midi, le groupe de manifestants est ressorti de sa rencontre. Il estime avoir été "écouté mais pas entendu". Les manifestants doivent déterminer les suites de leur action.



