▶️ Université: Déjà 358 étudiants étrangers inscrits pour la rentrée

Ils sont déjà 358 étudiants de 41 nationalités différentes à s'être déjà inscrits pour cette rentrée universitaire. À cette occasion, l'Université de La Réunion a organisé à leur attention une journée d'accueil ce vendredi 7 septembre qui se destine à présenter l’établissement, ses services, ses composantes et son fonctionnement et permettre a ces étudiants étranger de connaître leur nouvel environnement.



À ces étudiants en programme Erasmus, Isep, BCi et autres programmes de mobilité, Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion, a introduit les priorités stratégiques de l’établissement qu’ils intègrent.



Parmi elles : la mise en place d’une grande université fédérative de l’océan Indien, rendue possible par le développement d’une culture des relations internationales et la promotion de nos formations internationalisées.



Des étudiants qui viennent tout d'abord rechercher à La Réunion "la qualité des études" indique Anne-Françoise Zattara-Gros, vice-présidente de l'université chargée des relations internationales. "C'est le premier critère que recherche un étudiant lorsqu'il souhaite aller à l'étranger", explique-t-elle. "Le cadre de vie de l'île" est aussi un autre critère recherché par les étudiants étrangers assure Mme Zattara-Gros, tout comme "l'expérience de vie". "La Réunion offre un cadre de vie absolument exceptionnel pour eux puisque bien évidemment sécuritaire et puis ensuite je dirais qu'ils ont la possibilité d'effectuer tout un certain nombre de sports et de loisirs toute l'année", conclut-elle.