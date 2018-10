▶️ Une troisième poubelle "compost" à venir pour les habitants du nord

Après les poubelles grises et jaunes, un troisième bac à venir du côté de la Cinor. La communauté d'agglomération du nord de l'île, qui va renouveler son marché de collecte en 2019, souhaite la mise en place d'un nouveau bac dédié à la fabrication de compost péï. Le tout "sans augmenter les taxes", assure son président, Gérald Maillot.



"Il se trouve que dans ce bac gris, il y a une valeur ajoutée et de la richesse. En le triant, on va ressortir des produits recyclés et du combustible solide de récupération (CSR) qui va lui servir à produire de l'énergie", explique Gérald Maillot.



Il reprend: "si vous allez aujourd'hui dans un magasin quelconque de produits de jardins, vous allez voir de nombreuses références de compost, mais aucune venant de La Réunion". "Aberrant" pour Gérald Maillot, qui voit avec ce compost 100% péï "un moyen de création de richesse et d'emplois".



Pour financer l'achat de ce troisième bac, l'intercommunalité va profiter d'une remise de 150 000 euros par an sur un marché de quatre ans de l'achat de poubelles jaunes et grises. Par ailleurs et profitant de ce nouveau marché, la CINOR étudie auprès des entreprises candidates la mise en place de camions de collecte bicompartimentés, avec deux types de déchets, pour un même passage.