▶️ Une nouvelle vidéo montre que le commandant toulonnais a été frappé par des gilets jaunes

Le commandant divisionnaire de Toulon, Didier Andrieux, est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours.



Une première vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux et de nombreuses chaînes de télévision montrait le commandant frapper violemment au visage un gilet jaune, lors du dernier rassemblement samedi dernier à Toulon.



Or, une nouvelle vidéo vient tout juste d'être dévoilée par son avocat, Me Christophe Bass. On y voit ce même policier roué de coups par des gilets jaunes quelques heures plus tôt.



Filmée par une femme depuis la fenêtre d'un immeuble, on l'entend, outrée, crier à de nombreuses reprises "Ils sont en train de lyncher le flic!".



Comme le révèle Europe1, l'avocat du commandant a affirmé que l'homme frappé par le policier n'avait reçu aucun jour d'ITT. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) aurait également été saisie, selon Europe 1.