La grande Une ▶️ Une impressionnante marée jaune à Gillot. Le barrage levé à 18H





Des gilets jaunes de Saint-André et de Bras-Panon ont pris la direction de Sainte-Marie, pour venir soutenir les autres manifestants.



Les forces de l'ordre se replient et les gilets jaunes continuent de chanter La Marseillaise à tue-tête.



A 18H, et malgré les craintes d'envenimement, le barrage de Gillot a été levé sans heurts.



Le Live à visionner ici Les manifestants bloquent toujours la quatre voies de Sainte-Marie et ne veulent en aucun cas laisser passer des véhicules.



Pascal Robert sur place Charline Bakowski Lu 19495 fois