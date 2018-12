▶️ Une délégation de gilets jaunes rencontre Didier Robert

C'est au tour de Didier Robert de signer et de s'engager, dans le champ des compétences de la région Réunion, à travailler dans le sens des revendications des gilets jaunes. Pour autant, les porte-paroles regrettent à leur sortie de n'avoir toujours aucune réponse concrète à rapporter à l'ensemble des gilets jaunes.



Pour lutter contre la vie chère, Didier Robert a annoncé la prise en charge du surcoût du transport des biens et marchandises à hauteur de 40 millions d'euros. Mais d'abord, il dit vouloir organiser deux réunions avant le 15 décembre : une avec les importateurs et distributeurs "ceux qui fabriquent les prix" pour qu'ils s'engagent en retour à baisser leurs marges. S'en suivra une réunion avec les gilets jaunes pour discuter de ce qui aura été dit.



Les gilets jaunes demandent que cette réunion avec les grands groupes se fasse en toute transparence, en leur présence et en présence de la presse; et à ce que l'enveloppe ne soit utilisée qu'une fois cet engagement obtenu.



Didier Robert demande aux gilets jaunes un délai : "j'ai besoin d'un mois pour commencer à faire des choses, et après au moins deux mois pour finir ce que j'ai commencé " ce à quoi une porte-parole répond : "on ne veut pas attendre le budget de l’année prochaine, la population elle veut manger, alors aujourd’hui on veut des réponses concrètes. On est d’accord pour travailler ensemble, mais il nous faut des réponses aujourd’hui".



Le président de région s'est engagé à mettre à disposition des gilets jaunes des locaux mais également des moyens logistiques pour que ceux-ci puissent s'y réunir et travailler à des propositions.