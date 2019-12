La grande Une ▶️ Une Réunionnaise retrouve son frère 50 ans après leur séparation

Marie-Céline a pu retrouver sa famille grâce à des journalistes de TF1. Ils ont mené une enquête pour aider ces enfants réunionnais expatriés de force en France métropolitaine à retrouver leur famille.



Rappelons que de nombreux jeunes de La Réunion avaient été éloignés de leurs proches à partir des années 60 pour être envoyés dans plusieurs régions françaises souffrant de l'exode rural.



Lors de leurs recherches, les journalistes ont rencontré cette "enfant de la Creuse". Grâce à eux, Marie-Céline a pu retrouver, des années plus tard, son oncle et sa tante. Ils ont assisté à des retrouvailles très émouvantes il y a quelques jours, devant les caméras de la chaîne de télévision. Marie-Céline avait été enlevée à l'âge de 15 ans à sa famille d'accueil.



Alors que le reportage a été diffusé sur TF1 le 15 décembre dernier, l'enquête n'était pas encore totalement terminée. Deux jours plus tard, TF1 annonçait sur son compte Twitter que Marie-Céline avait également pu retrouver son frère à Bordeaux, qu'elle recherchait depuis près de 50 ans. Le frère et la soeur avaient réussi à reprendre contact malgré les différents obstacles de la vie, mais cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus.



Vous avez été très touchés par le reportage d'@AxelMonnier et @Alexgaudin95 dans #LE20H d'@ACCoudray ce dimanche. Nos reporters ont une belle nouvelle : grâce à cette enquête sur "Les enfants de la Creuse", Marie-Céline a retrouvé son frère, à Bordeaux. À suivre sur @TF1... pic.twitter.com/GYAEpRX9ev — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 17, 2019 Charline Bakowski Lu 1074 fois Charline Bakowski J'adore voyager, découvrir de nouveaux paysages ,de nouvelles cultures, marcher dans la nature...... En savoir plus sur cet auteur