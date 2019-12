A la Une . ▶️ Un réveillon de Noël végétalien et gourmand, c’est possible !





Pour le réveillon, la jeune femme de 28 ans a concocté un menu spécial. Le saumon fumé fait place aux carottes lox, servies sur un blinis réalisé sans lait de vache ni œuf. "Je fais cuire les carottes dans de l'eau infusée avec du thé Lapsang souchong, pour leur donner un goût fumé", explique-t-elle. Végétalien et gourmand, c’est compatible ! C’est en tout cas ce qu’assure Laura Perrin, à l’initiative de la page Facebook " Les vegans de La Réunion ". Aujourd’hui, en deux clics, on peut trouver sur la toile tout un tas d’idées aussi originales que délicieuses pour élaborer des recettes festives sans produits d'origine animale.Pour le réveillon, la jeune femme de 28 ans a concocté un menu spécial. Le saumon fumé fait place aux carottes lox, servies sur un blinis réalisé sans lait de vache ni œuf. "Je fais cuire les carottes dans de l'eau infusée avec du thé Lapsang souchong, pour leur donner un goût fumé", explique-t-elle.

É galement prévus en apéro, des mini-burgers avec un s teak de soja combava, agrémentés de tomates, ket chup de betterave, oignons rouges et rondelles d’oignon vert . E t pour remplacer le foie gras, place aux toasts de faux g ras. Une alternative à base notamment de châtaignes et noix de cajou réalisée sur notre île par Sandrine Bertrand , gérante de Graines de Folie and Co.



En plat principal, la Dionysienne se lance dans la prépar ation de galettes de pommes de terre servie avec du tofu grillé mariné à la sauce soja, le tout accompagné de son ketchup de betterave . Pour le dessert, des sablés au chocolat accompagneront les traditionnels letchis. La confection de raviolis de betterave et de truffes en chocolat est aussi au programme, pour le repas du 25.



"On comprend qu'on est actif dans cette souffrance, si on achète c'est qu'on participe"



Dans sa famille, Laura est la seule à avoir adopté ce mode de vie. Alors pour le réveillon, elle prévoit ses propres plats, histoire de pouvoir profiter de ce moment convivial sans avoir à se priv er . "Je prévois ma part, mais aussi un peu plus", souligne-t-elle. Pas forcément pour convaincre ses proches de la rejoindre, mais surtout pour leur faire goûter et leur prouver que la cuisine végétale, ça peut être gourmand. "L’an dernier, une cousine a même préféré le faux gras au foie gras" , se souvient celle qui travaille actuellement comme surveillante dans un collège sainte-suzannois.

Végétarienne depuis 2014, Laura est devenue végétalienne* en 2016, après un séjour à New-York, où elle a travaillé en tant qu’assistante caméra dans le milieu du cinéma. "Ce sont les vidéos partagées sur les réseaux sociaux qui m’ont fait réaliser. On comprend qu'on est actif dans cette souffrance, si on achète c'est qu'on participe. Avant on ne savait pas ce qui se passait. Mais quand on sait, c'est évident d'arrêter de manger de la viande", exprime-t-elle. "Aujourd’hui, je tends vers le végan. Je n’achète plus de cuir par exemple" . À ceux qui ne veulent pas se passer de viande, elle recommande d'en réduire la quantité et de vouer une attention particulière à la provenance.



Avec la page Facebook lancée l’an dernier et sur laquelle elle partage des informations essentiellement positives, Laura compte rapprocher les végans pour leur permettre de se sentir moins seuls, mais aussi de se conseiller les uns les autres. Car se passer de produits d'origine animale demande tout de même à être informé, pour éviter les carences.



"Il faut intégrer certains aliments comme les noix, les lentilles..." , explique-t-elle tout en rappelant que l'excès de viande est néfaste pour la santé . "Je prends aussi de la vitamine B12" . Pour la jeune femme, si devenir végétalien demande certes de faire l’effort de changer ses habitudes, c’est un mode de vie à la portée de tous. "Je vais très bien", assure celle qui est aujourd'hui en phase avec ses valeurs, et donc "plus heureuse".

Végétarien : Régime alimentaire qui exclut toute chair animale mais admet la consommation d'aliments d'origine animale comme les œufs et les produits laitiers.

Végétalien : Régime alimentaire qui exclut tout aliment d'origine animale.

Véganisme : Mode de vie qui allie une alimentation exclusivement végétale et le refus de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation (comme le cuir ou les cosmétiques testés sur les animaux). Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com Lu 1534 fois







