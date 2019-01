▶️ Un restaurant réunionnais propose des steaks recouverts d'or

Bien que nous sommes loin des soi-disant 1 200 euros déboursés par Franck Ribéry, il faudra tout de même dépenser la modique somme de 150 euros. "Mais c'est quand même une pièce de boeuf de qualité, avec du foie gras poêlé dessus, de l'huile de truffes, tous les accompagnements et elle est enrobée de feuilles d'or 24 carats", détaille Jérôme Lohyer.



Depuis le lancement de ce pari fou vendredi, le restaurant a tout de même servi six "filets d'or", dont trois à des clients non habitués des lieux. "Ça n'a aucun goût, mais c'est vrai que c'est joli, on dirait un petit bijou dans l'assiette, c'est sympa."



Pour le moment, il n'a reçu aucun retour négatif, si ce n'est quelques commentaires sur les réseaux sociaux."Si je vois que ça marche, je continue un peu, sinon après j'arrêterai, je trouverai autre chose", confie-t-il.