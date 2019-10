▶️ Un reportage consacré à Soan dans le JT de Jean-Pierre Pernaut

Il n'en finit plus de faire parler de lui. Après avoir brillé lors des auditions à l'aveugle de The Voice Kids (TF1) et s'être qualifié pour la demi-finale, Soan a eu droit à un reportage dans le JT de 13 heures Jean-Pierre Pernaut ce mercredi.



"Il est devenu une vedette dans son île", annonce le présentateur, qui souligne qu'"à Saint-André, on ne parle que de lui".



"Nous on chante le Maloya quand on est triste, quand on est content. On chante le Maloya à toutes les sauces et ça permet de partager des émotions", confie le chanteur de 12 ans. Et Nono, son papa et leader de groupe Kiltir, de commenter : "C'est important pour nous qu'il garde les pieds sur terre. Après, il faut qu'il rêve, il faut qu'on rêve avec lui".