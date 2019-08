▶️ Un premier contrat signé: L'Etat veut éradiquer les violences conjugales

"Un premier pour Saint-Benoît, un premier pour la Réunion et un premier pour les Outre-mer", a déclaré Nadine Caroupanin, déléguée régionale aux droits des femmes. En effet, pour la première fois, l'Etat signe un contrat local pour mettre un terme aux multiples violences conjugales, sexistes et sexuelles qui sévissent de plus en plus.



La déléguée régionale aux droits des femmes souligne le fort soutien des politiques locaux et plus particulièrement des maires hommes, qui, jusqu'à présent n'avaient abouti à aucun acte signé. Ce lundi 26 août 2019, 26 personnes ont donc déposé leur signature sur ce contrat. On note notamment les maires de l'arrondissement de Saint-Benoît, le Préfet de La Réunion, le Procureur de la République, le Recteur et bien d'autres représentants régionaux.



La Réunion est un des départements les plus concernés par les violences conjugales. Selon une enquête réalisée en mars 2019, un quart des relations de couples sont conflictuelles.



L'arrondissement de Saint-Benoît est le plus touché et connaît également la plus forte évolution concernant les violences faites aux femmes. Ont été enregistrées en 2018, 2016 plaintes recensées et 6203 interventions liées à des violences intrafamiliales. "Il faut aussi dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui parlent, on a de plus en plus de sollicitations", souligne Nadine Caroupanin.