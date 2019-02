▶️ Un pack de continuité territoriale signé entre les régions d'Île-de-France et de La Réunion

Afin de faciliter les échanges entre La Région Ile-de-France et la Région Réunion, une convention de partenariat a été signée ce mercredi entre les deux collectivités. Un partenariat qui vise à renforcer les échanges et l’aide mutuelle entre les deux Régions, ainsi que leurs actions envers les Réunionnais installés, ou de passage en Île-de-France, pour favoriser leur accueil.



Didier Robert et Valérie Pécresse, respectivement à la tête des Régions de La Réunion et d'Île-de-France, se sont entendus pour travailler ensemble dans plusieurs domaines de l'action et de l'expertise régionale en matière culturelle (mobilité artistique, soutien aux créateurs), du sport (accueil de délégations sportives, employabilité des sportifs réunionnais), de la citoyenneté (continuité territoriale, lutte contre les discriminations, situation d'urgence), de l'aménagement (expertise sur les énergies renouvelables) ou encore de la santé (lutte contre les violences faites aux femmes, égalité femme-homme).



La Région Île-de-France financera elle aussi sa continuité territoriale vers La Réunion



"La signature de ce matin, c’est une première. Douze millions d’habitants, un peu plus de 100 communes si je ne me trompe. Ce partenariat est une vraie porte sur l’avenir. Nous avons à l’esprit l’intérêt général, celui de mieux accompagner la population. Je remercie nos services respectifs pour l’élaboration de cette convention et leur implication", a déclaré à l'issue de cette signature Didier Robert.