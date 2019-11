▶️ Un jeune propose une partie de FIFA à Emmanuel Macron

Ce vendredi, dans les rues d'Amiens, le Président de la République s'est vu mettre au défi au célèbre jeu vidéo FIFA par un jeune garçon. Ce dernier l'a interpellé en lui disant "venez faire un FIFA chez moi!"



Ce à quoi Emmanuel Macron a rétorqué qu'il aimerait bien jouer avec lui mais... qu'il le battrait très certainement. Mais le jeune ne baisse pas pour autant les bras et répond "non vous me battez pas monsieur, je suis trop fort!". Il ose même dire qu'il mettrait "20-0" au Président.



Amusé, Emmanuel Macron rentre dans son jeu et lui demande avec quelle équipe il jouerait. Et alors que le jeune garçon souhaite prendre Liverpool, le Président rétorque "avec l'Olympique de Marseille, tu verras ce que je te mets pour Liverpool".



Le jeune conclut en disant "je ramène la PS4", ce à quoi Emmanuel Macron répond un simple "on verra, on verra"...