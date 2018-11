▶️ Un homme retrouvé égorgé à Saint-Louis

Un corps a été découvert dans une maison située dans le secteur de la Chapelle sur la commune de Saint-Louis. Le drame s'est joué au domicile d'un particulier.



Les gendarmes ont procédé pour l'instant à deux interpellations, il s'agit du frère de la victime et d'un voisin.



Le drame a eu lieu au domicile du frère de la victime, dans le quartier de La Chapelle. La victime de 47 ans habitait, elle, dans la Zac Avenir selon le voisinage. Les deux frères étaient connus pour s'alcooliser régulièrement.



Les circonstances doivent évidemment être éclaircies alors que l'enquête ne fait que débuter. Selon nos premières informations, le frère serait venu chez sa soeur ce matin pour lui dire que leur frère était mort. Un neveu s'est alors rendu sur les lieux du drame pour constater l'étrange annonce du frère de la victime. Et c'est devant la scène d'horreur - la victime a été retrouvée la gorge tranchée et le corps portant des traces de brûlure - que le neveu a appelé les gendarmes. A 10H, les militaires étaient sur place.



Les voisins ont entendu hier soir des bruits provenant du premier et seul étage de ce petit immeuble du quartier de La Chapelle, mais sans se douter qu'un drame était visiblement en train de se jouer. La victime venait souvent chez son frère. Un frère réputé pour être bagarreur, selon ses proches interrogées sur place. Jacky, le frère de la victime, est âgé d'une cinquantaine années. Il était lui aussi séparé de sa femme et vivait seul, tout comme son frère.



Les hommes de l'identification criminelle sont sur les lieux.