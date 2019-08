La grande Une ▶️ Un fou du volant double par la droite et manque de provoquer un accident

C’est un comportement auquel de nombreux automobilistes ont déjà assisté sur les routes de La Réunion. Certains petits malins, plus pressés que les autres, n’hésitent pas à doubler en passant par la voie de droite.



Une manoeuvre non seulement interdite mais surtout extrêmement dangereuse, comme on peut le voir sur cette vidéo. Ici, l’automobiliste auteur des images s’apprête à se rabattre sur la voie de droite sur la route des tamarins, lorsque un conducteur inconscient surgit à toute allure sur cette même voie.



Le petit malin risque une contravention de 4ème classe de 90 euros ainsi que le retrait de 3 points de son parmi de conduire.

