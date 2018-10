La grande Une ▶️ Un dauphin sauvé d'une mort certaine au large de La Réunion





C’est sa lenteur de progression qui a interloqué le responsable de Duocéan et ses clients présents à bord. "Les stenella longirostris sont plutôt rapides et méfiants normalement", explique Emmanuel Antongiorgi. Cette fois-ci, c’est le dauphin en difficulté qui s’est rapproché de l’embarcation, comme pour réclamer de l’aide.



Autre indice d’alerte : Il n’était bizarrement pas entouré de son groupe. C’est avec une observation plus rapprochée que l’équipage se rend compte que le dauphin progresse difficilement à cause d’un amas de filets duquel il n’a pu se défaire.



"J’ai fait plusieurs pauses, je lui ai montré mon couteau"



"Le fil de pêche était dans sa gueule, autour des pectorales et de la caudale. il ne pouvait plus bouger les pectorales. Autrement dit, il n'en avait plus pour longtemps à vivre", commente son sauveur.



Emmanuel Antongiorgi se met à l’eau, seul, et tente une approche très progressive. "J’ai fait plusieurs pauses, je lui ai montré mon couteau, mes doigts, plusieurs fois", détaille-t-il son approche minutieuse pour ne pas effrayer l'animal.



La délivrance est arrivée quelques minutes plus tard. "Il est reparti", annonce tout heureux Emmanuel Antongiorgi. Un succès d’autant plus précieux à savourer que l’an dernier, le même scénario s’était produit avec un autre dauphin, "mais je n’avais pas réussi à gagner sa confiance", raconte le responsable de



