La grande Une ▶️ Un comité d'accueil attend Emmanuel Macron devant Gillot











L'avion du président était attendu à 15h 30 à l'aéroport Roland Garros mais un retard d'au moins une heure est annoncé. Un important dispositif de sécurité est déjà en place afin de s'assurer que la circulation aux abords de l'aéroport ne soit pas entravée.



"Démocratie libertés", "Macron et la finance", ou encore "Bienvenue en Macronie" peut-on lire sur les panneaux des manifestants.



Tous ont un point commun, ils souhaitent interpeller le président de la République, à l'image des proches de la petite Eliana - morte sous les coups -, en mars 2018- qui ont également fait le déplacement. Ils souhaitent interpeller le président sur la protection de l'enfant. La mère et du beau-père d'Éliana , accusés des violences qui ont causé la mort de l'enfant âgée de deux, ans avait suscité leur indignation. L

N.P Lu 3517 fois