▶️ Un collectif d'artisans manifeste devant la préfecture: "Bientôt nous serons dans ce cercueil"

Afin de faire remonter les difficultés rencontrées par les entreprises artisanales depuis le début du mouvement des gilets jaunes, un collectif d'artisans, "Artisans en détresse", manifeste ce lundi devant la préfecture. Le collectif, qui regroupe déjà une centaine d'artisans et compte bien remettre un courrier au préfet Amaury de Saint-Quentin, estime en effet que les blocages répétés depuis maintenant 10 jours mettent les entrepreneurs en très grande difficulté au niveau de leur trésorerie.



"Nous ne sommes pas là contre les gilets jaunes, on est là pour dire ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas aujourd'hui c'est le manque d'écoute des politiciens qu'ils soient locaux ou nationaux", déplore Charles Nagou, représentant du collectif, au micro de Pascal Robert.



Pour aider les artisans à remonter la pente, le collectif réclame que La Réunion soit placée en "zone de catastrophe économique exceptionnelle" avec des mesures fortes pour consolider le tissu économique local "après la résolution de la crise". Le collectif réclame également d'être reçue par Annick Girardin, attendue dans l'île très prochainement, le remboursement des charges payées au mois de novembre, le gel des charges (Urssaf, cfe, crc, TVA) et des frais bancaires depuis le 17 novembre, une indemnisation pour les chefs d'entreprise ou encore des prix de carburant et de gaz fixes pour les professionnels.