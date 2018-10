▶️ Un baleineau coincé sous le viaduc de la Grande Chaloupe, son pronostic vital "engagé"

L'opération s'annonce très délicate.



Depuis 5 heures ce matin, un baleineau, mesurant entre 7 et 8 mètres et pour un poids compris entre 10 et 15 tonnes, se retrouve en difficulté sur le chantier de la NRL, sous le viaduc de la Grande Chaloupe.



Les secours sont actuellement sur place, tout comme l'association Globice, pour tenter de le sauver. L'option choisie par les secours est tout d'abord de faire un chemin d'accès afin de permettre à une grue d'accéder au plus près animal.



Les scaphandriers prendront ensuite le relais et placeront une sangle sous la baleine. Une opération qui va être longue et durera sûrement "toute la journée" explique Laurent Mouysset (Globice) , "pour un résultat qui ne sera pas garanti". Le pronostic vital du cétacé est en effet engagé.



Suite à l’échouage, le protocole de sauvetage a été déclenché avec les services de l’Etat (via la Deal), l'association Globice et les services de la Région.



La sécurisation du site, pour rappel actuellement en chantier, ainsi que les autorisations permettent maintenant de donner accès aux médias pour un point presse qui se tiendra ce matin à 9h30 sur place.