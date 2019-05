La grande Une ▶️ Un an de prison pour le chauffard qui a rendu leur fils handicapé : La famille de Morvan Félix anéantie





"Peut-être qui si ça avait été deux ans je me serais résignée, poursuit Ginette, mais pas un an. Il sort, comme si de rien n'était". Le conducteur responsable de l'accident était venu percuter le véhicule de Morvan et de sa petite amie. Le chauffard avait pris la route des Tamarins a contresens. Il avait consommé de l'alcool et du zamal. Le conducteur a indiqué ne pas se souvenir des circonstances de l'accident. Il a maintenu ne se souvenir que d'avoir déposé sa fille chez ses parents et d'avoir pris le volant.



"Le 8 décembre 2018, il n'a pas été un papa modèle quand il s'est mis à boire et à consommer du zamal, à prendre la route des Tamarins en sens inverse et a brisé la vie de mon fils", s'exclame Ginette. "Heureusement navé pas un famille entière dans cette voiture là", se désole Dario, le père de Morvan.



