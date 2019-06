▶️ Trois policiers de la BAC devant le tribunal pour agression sexuelle en réunion

Cette affaire de moeurs, impliquant trois policiers de la BAC de Saint-André, remonte à juillet 2014. A cette époque, une jeune femme de 32 ans accuse les trois hommes de l'avoir violée dans la nuit du 23 au 23 juillet 2014.



Après enquête des policiers de la sûreté départementale et de l'inspection générale des services, il en ressort deux versions. Celle des policiers, qui affirment avoir eu tour à tour des rapports consentis avec la femme. Celle de la trentenaire qui les accuse de l'avoir violée, tous les trois, tout au long de la nuit.



À la barre ce matin, les trois hommes maintiennent leur version des faits. Mis en examen pour viol en réunion, ils sont désormais poursuivis pour agression sexuelle en réunion, après une requalification des faits, permettant la correctionnalisation de l’affaire et donc une procédure plus rapide. Le procès se déroulait ce matin à huis clos au tribunal de Champ Fleuri. Les policiers encourent jusqu'à 10 ans de prison.



Le délibéré sera rendu le 25 juin prochain.