La grande Une ▶️ Transporteurs : "Plus de 2,6 millions de tonnes répertoriées et donc assez de roches pour finir le chantier de la NRL"





"Le préfet, comme le Département, la Région ou encore le groupement NRL assurent que des solutions existent", déclare Jean-Bernard Caroupaye suite à la rencontre avec les deux vice-présidents de la Région. "Tout le monde s'était basé sur les 1,2 million de tonnes répertoriées. Aujourd'hui, c'est plus de 2,6 millions de tonnes répertoriées avec l'étude de la Région. Qui ment dans cette histoire ?", s'interroge le porte-parole de la FNTR, avant d'ajouter: "tous les éléments sont là pour dire qu'on peut finir le chantier".



"On est toujours dans une partie de poker menteur"



Pour rappel, le groupement NRL avait confié aux transporteurs lors d'une réunion courant septembre



Pour son homologue de la FTOI, Joël Mongin, on assiste actuellement à une partie de "poker menteur" concernant l'alimentation en roches massives et en andains du chantier de la NRL. Un "poker menteur" auquel les transporteurs comptent bien mettre fin dès la semaine prochaine... "Tous les éléments sont là pour dire que l'on peut terminer ce chantier". La plateforme syndicale composée des transporteurs (FNTR-OTI-FTOI-CTTR) ainsi qu'une partie des travailleurs du BTP (CFDT BTP) et des agriculteurs (CDJA) sont ressortis à la mi-journée globalement satisfaits de leur rencontre avec les deux-vice-présidents de la Région, Olivier Rivière et Dominique Fournel. "On a l'impression que la Région est sur la même longueur d'onde avec le Département et le préfet", clament-ils à leur sortie de cette réunion préalable avant la grand-messe de la semaine prochaine avec l'ensemble des acteurs concernés par le chantier de la Nouvelle Route du Littoral."Le préfet, comme le Département, la Région ou encore le groupement NRL assurent que des solutions existent", déclare Jean-Bernard Caroupaye suite à la rencontre avec les deux vice-présidents de la Région. "Tout le monde s'était basé sur les 1,2 million de tonnes répertoriées. Aujourd'hui, c'est plus de 2,6 millions de tonnes répertoriées avec l'étude de la Région. Qui ment dans cette histoire ?", s'interroge le porte-parole de la FNTR, avant d'ajouter: "tous les éléments sont là pour dire qu'on peut finir le chantier".Pour rappel, le groupement NRL avait confié aux transporteurs lors d'une réunion courant septembre que le chantier risquait d'être à l'arrêt par manque de matériaux à compter de mars 2020 pour une reprise possible début 2023.Pour son homologue de la FTOI, Joël Mongin, on assiste actuellement à une partie de "poker menteur" concernant l'alimentation en roches massives et en andains du chantier de la NRL. Un "poker menteur" auquel les transporteurs comptent bien mettre fin dès la semaine prochaine...

SI Lu 2394 fois