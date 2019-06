▶️ Trafic de zamal entre La Réunion et Maurice : Les trafiquants présumés jugés en comparution immédiate

Présentés ce mardi au tribunal de Champ-Fleuri, les six individus soupçonnés d'avoir participé à un trafic de zamal entre La Réunion et Maurice seront jugés ce mercredi, dans le cadre de la comparution immédiate.Comme précisé, le procureur avait la possibilité de faire ouvrir une information judiciaire ou de présenter les contrebandiers devant la cour dans le cadre de la comparution immédiate . Les avocats de la défense pourraient demander un renvoi de l'audience afin d'obtenir un délai pour préparer la défense des prévenus.Pour rappel, une importante opération a été menée dans la nuit de vendredi à samedi, à l'Anse des Cascades, à Sainte-Rose par les gendarmes, accompagnés du GIGN et d'un hélicoptère du PGHM. Elle avait conduit à l'interpellation de 6 hommes en possession de 140 kg de zamal.La drogue se trouvait dans une dizaine de sacs, et devait être envoyée à l'île Maurice. Le bateau qui devait faire le transfert vers l'île soeur avait pris la fuite. Les gendarmes, qui n'avaient pas de moyens nautiques, n'avaient pu intercepter l'embarcation.