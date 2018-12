La grande Une ▶️ Tous les migrants sri-lankais sont libres Ce mercredi soir, les décisions viennent de tomber au tribunal de grande instance de Saint-Denis.





Du fait de plusieurs irrégularités de procédure, tous les migrants sont libres et bénéficient donc de la non prolongation de leur maintien en zone d'attente. L'arrêté les confinant en zone d'attente depuis qu'ils ont posé le pied sur le sol français a été publié trop tard pour certains d'entre eux et n'est donc pas opposable à leur égard.



Autre motif d'irrecevabilité retenu par le juge des libertés, les fameux documents présentés samedi et dimanche derniers aux migrants oubliaient de mentionner leur droit à solliciter un avocat et disposait déjà étrangement d’une partie pré-remplie qui laissait entendre qu’ils étaient d’accord pour un retour dans leur pays. Des documents que les Sri-lankais disent ne pas avoir compris le week end dernier, alors qu’ils n’avaient pas encore obtenu l’assistance d’un avocat.



A ce stade, il ne s'agit que d'un simple délai supplémentaire accordé



Cette remise en liberté ne signifie pas qu'ils ont de facto obtenu un titre de séjour. Ils doivent se présenter dans dix jours en préfecture pour tenter de faire valoir leur droit d'asile mais, entre-temps, ils sont libres de leurs mouvements sur le sol réunionnais. Ils devraient être pris en charge par des associations d'ici ce prochain rendez-vous devant l'administration française et son service spécialisé dans pareil cas de figure : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.



Régis Labrousse - Ludovic Grondin Lu 6525 fois