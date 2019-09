▶️ Titi le Comik piégé par sa fille Kenza

Le célèbre humoriste a récemment partagé une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, où l’on peut le voir accompagné de sa jeune fille Kenza.



Celle-ci s’apprête à entrer en sixième, et souhaite que son papa lui achète un téléphone portable pour son arrivée au collège. Et la fillette a une arme secrète pour obtenir ce qu’elle veut…



Titi le Comik, adorable dans son rôle de père, se retrouve coincé dans une situation bien délicate. Face au mur il n’a d’autres choix que de céder au caprice de sa fille..



La vidéo compte déjà plus de 10.000 vues sur Facebook, et a été partagée plus de 5.500 fois sur le réseau social.