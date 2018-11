▶️ Thierry Robert hué au Port par des gilets jaunes

Suite au mouvement provenant de l'Est, les gilets jaunes se sont retrouvés par milliers aux abords du Port Est ce samedi, peu après midi.



La vague jaune présente à la Préfecture de Saint-Denis s'est ainsi déplacée en bus, pour se multiplier non loin du rond-point des Docks, au Port, où près de 3 000 personnes sont désormais présentes.



Malgré leur présence en masse, cette nouvelle manifestation se déroule dans une ambiance plutôt bon enfant, autour de musique et de nourriture. Les gilets jaunes déclarent ne pas vouloir de politisation du mouvement.



En effet, nous avons pu voir Thierry Robert sur place, bien que vêtu de son gilet jaune, l'ancien député s'est fait huer par plusieurs gilets jaunes autour de lui. Il s'est ainsi senti forcé de remonter dans sa voiture directement.