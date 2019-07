La grande Une ▶️ Thien Ah Koon obtient la "libération" des agents de la DAAF retenus par des éleveurs laitiers





17 heures après s’être immiscés sur le champ des éleveurs Mélusine et Georges Lauret, les deux agents de la Direction de l’agriculture sont libres.



Retenus depuis hier soir sur la parcelle du couple soupçonné de mauvais traitement sur son cheptel, les agents du service vétérinaire de l’Etat ont quitté les lieux à 13H20. Pour mémoire,



"On ne peut pas leur reprocher de se battre"



C’est le maire du Tampon qui a joué les médiateurs. Après s’être entretenu avec le préfet et sous-préfet d’arrondissement, André Thien Ah Koon a demandé solennellement aux éleveurs de desserrer l’étau.



"En Europe et en France, la leucose bovine n’est pas tolérée. Bien qu’elle ne soit pas une maladie transmissible à l’homme, il faut que les réunionnais soient traités de la même façon. Nous voulons un élevage sain, qui réponde aux normes européennes. On ne peut pas reprocher à des éleveurs qui se battent pour la qualité sanitaire de leur élevage comme étant des personnes qui apportent des contradictions", soutient TAK.



Georges Lauret, l’exploitant qui a été appelé hier soir par la gendarmerie, fait confiance au maire et a permis aux agents de la DAAF de quitter son terrain. Un rendez-vous va être organisé avec les éleveurs, la préfecture et le Département prochainement.



