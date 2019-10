▶️ Thérèse Baillif promue Grand Officier de l'Ordre du mérite par Emmanuel Macron

À 89 ans, la présidente du CEVIF (Collectif pour l’élimination des violences intra familiales) reçoit de la main du président de La République la plaque en argent et la médaille qui symbolisent son nouveau statut de Grand Officier de l’Ordre national du mérite.



Son travail pour les femmes réunionnaises lui a déjà valu plusieurs distinctions: chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et de celui du mérite agricole.



"Cette médaille, elle représente toutes les souffrances des femmes battues, des femmes violées et des femmes violentées, et si j'avais pu répondre au Président de La République, j'aurais dit que cette médaille je la dédie à toutes ces femmes."



Cette figure du militantisme féministe réunionnais accompagne à travers son association plus de 120 femmes victimes de violences par an. Elle mène ainsi un travail de prévention et de libération de la parole des femmes depuis 1986, année où elle créée sa première association.



"j'ai pris ma part dans cette lutte-à, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent sur le terrain, tous ces bénévoles, [...] qui méritent autant de reconnaissance, si ce n'est plus."