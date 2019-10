▶️ The Voice Kids: Soan s'envole vers la demi-finale en reprenant du Yannick Noah

Soan a une nouvelle fois éblouie le jury et séduit les téléspectateurs, en reprenant "Simon Papa Tara" de Yannick Noah sur le plateau de The Voice Kids ce vendredi soir.



En battle contre les jumeaux Lucas et Nathan et Maëline, c'est le petit Réunionnais qui a été choisi par son coach Soprano.



Bien qu'il ait reconnu et félicité les talents de chacun, le rappeur a dit à notre marmaille local "quand tu chantes tu donnes du coeur, mais là je te voyais que tu essayais de bien tenir tout le monde pour que tout se passe bien, alors que des fois tu pouvais faire des notes là, là, là, mais tu t'es dit je vais essayer de laisser la place, ça c'est avoir un grand coeur et ça me touche, c'est pour ça que je veux continuer avec toi".



L'émission est à revoir localement ce samedi soir dès 19h50 sur Antenne Réunion.