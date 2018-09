A la Une ...

▶️ The Serena Talk Show : Serena accueille Emma Healthy Fit pour un échange gourmand et plein de saveurs

"C’est quoi la nourriture healty ?" c'était la question posée à notre belle Emma. La nouvelle tendance des consommateurs, de manger sain et équilibré, prend de plus en plus d’ampleur à La Réunion. Cependant, cette nouvelle mode est encore floue dans l’esprit des gens, dont la consommation rapide a pris beaucoup de place dans leur quotidien. Emma partage avec Séréna, à travers son univers, que savourer "healthy" peut être fun et appétissant.

