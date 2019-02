Culture

▶️ The Serena Talk Show & Angie News : Les multi facettes de la femme active

Angélique ! Belle, forte, intelligente et marrante, elle n'a rien à envier à qui que ce soit ! Vous la connaissez déjà peut être sous le nom d'Angie News et si ce n'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder ! Découvrez aujourd'hui le portrait d'une femme incroyable, alliant avec amour et ténacité, son rôle de mère, d'épouse et de femme d'affaires !

Serena Talk Show