La grande Une

▶️ Témoignage de la cousine des frères Clain: "C'est ma famille mais je ne suis pas comme eux"

La mort des frères Clain, terroristes et membres de daesh, impliqués dans de nombreux attentats, laisse derrière elle de nombreuses interrogations. Victime collatérale bien malgré elle, la famille doit vivre avec le lourd fardeau du lien de parenté. Leur cousine a accepté de témoigner. Originaires de La Réunion, les frères terroristes étaient revenus sur l'île durant leur plus jeune âge. Leur cousine explique que Fabien était à son retour, un enfant "très agressif", qu'il ne supportait pas d'avoir "laissé ses potes" semant la zizanie dans la famille. "Moi j'en parle avec tout le monde, je ne me cache pas, quand quelqu'un parle du jihadiste, je dis : ça c'est ma famille. Ce n'est pas parce que c'est ma famille que je suis comme eux", nous confie-t-elle.

Regis Labrousse