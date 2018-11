▶️ Tampon : "Nous ne sommes pas un visage"

Arrivée ce matin, la ministre des Outre-mer l’a réaffirmé, elle viendra à la rencontre des Réunionnais et des Réunionnaises dans les différents secteurs. En attendant, les barrages continuent. Sur celui de Bellevue à la Plaine des Cafres, le groupe "Tous unis pour la Réunion-Coordination des Gilets jaunes" maintient la pression.En effet, parce que l’intervention des forces de l’ordre mardi à St-Louis, St-André et La Possession a été vécue comme une agression mais aussi par "soucis de transparence" dans l'organisation de la réunion de ce jeudi. De même, ces gilets jaunes sont restés dubitatifs suite à la rencontre qui s’est déroulée ce matin au barrage de Gillot . A l’image des prises de paroles et des revendications lancées tous azimuts, le mouvement citoyen, hétérogène, peine à se structurer.Depuis l’appel à la mobilisation du 17 novembre des groupes se sont créés au fil des barrages mis en place et des représentants ont parfois été élus. "Chacun veut exprimer sa problématique", comprend Aurore Rudy en charge de la communication du groupe. Chacun prêchant pour sa paroisse au détriment d'un message commun. Pour Charlie Cocotier, également à l’initiative du groupe c’est "une bonne chose, nous ne sommes pas un visage et tous concernés". Mais cette hétérogénéité pose question quand il s’agit de désigner des portes-paroles ou représentants pour mener les négociations. En revanche, "la liste des revendications ne diffèrent pas vraiment dans les grandes lignes", précise Aurore Rudy.Organisé en plateforme et en contact avec 22 barrages sur 40, "Tous unis pour la Réunion-Coordination des Gilets jaunes" demande à ce que la ministre accède dans un premier temps à 5 revendications principales: "l’alignement des prix des produits de consommation sur ceux de la Métropole; la baisse de la pression fiscale sur les carburants, le gaz, l’eau, l’électricité et les impôts locaux; l’augmentation du SMIC, des retraites et des aides sociales; l’annulation des dettes sociales pour les TPE et PME et la baisse des cotisations sociales pour favoriser l’emploi".Dans un deuxième temps, "Tous unis pour la Réunion-Coordination des Gilets jaunes" demande à ce que "des tables rondes soit organisées avec les différentes corporations de métiers afin de définir les revendications et les idées de chacune". "Un mouvement citoyen anonyme et solidaire" qui souhaite éviter toute récupération politique. Il revendique et travaille également à un changement profond du système notamment politique.