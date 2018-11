▶️ Suicide en prison: Les avocats du détenu avaient demandé un placement en unité psychiatrique

Un détenu âgé de 32 ans s’est suicidé cette nuit à la maison d’arrêt de Saint-Pierre . L’homme avait été défendu pas plus tard qu’hier lors de son passage devant le juge des libertés au tribunal de Saint-Pierre par son avocat, Me Farid Issé.Devant le juge des libertés ce mardi après-midi, son client avait interloqué l’assistance en évoquant le fait qu’il allait mourir. "Si vous ne me libérez pas, je vais mourir", avait-il annoncé."Chez le JLD, l’audience était publique, il y avait un certain nombre de personnes qui ont entendu ses déclarations", évoque ce midi Me Issé. "Nous-mêmes on a été surpris qu’il puisse l’exprimer. Mais comme il avait une attitude ambivalente, on ne pouvait pas avoir la certitude que ce qu’il déclarait était une intention ou pas de se donner la mort. Mais vu l’état mental et psychologique dans lequel il se trouvait, ça m’a déterminé, avec le bâtonnier Me Georges André Hoarau, à faire une demande spécifique de placement en hospitalisation sous contrainte qui pour moi était l’endroit le plus adapté", soutient-il.Malheureusement, leur demande de placement en unité psychiatrique n’a pas été suivie. Le tribunal de Saint-Pierre avait néanmoins réclamé qu’une expertise psychiatrique soit réalisée dans les meilleurs délais, en détention.