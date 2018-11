Société ▶️ Street Workout: Florent, passionné, se lance dans l'initiation à La Réunion D'une école de commerce à un diplôme de coach sportif, de Budapest à La Réunion, d'un ancien fumeur à un passionné de street workout: Florent nous raconte son histoire.

À l'ère où le sport de plein air, et plus particulièrement le street workout, prend de l'ampleur, nous avons fait la rencontre de Florent. Un Métropolitain, auparavant installé à Budapest en Hongrie, est venu poser ses valises à La Réunion. Au départ pour une simple envie de retrouver le soleil, il habite désormais ici depuis plus d'un an et demi. Il a récemment été rejoint ses parents, venus le soutenir dans son nouveau projet.



Tout droit sorti d'une école de commerce et responsable d'import-export de métier, sa vie a basculé le jour où il a décidé d'arrêter de fumer. "J'ai fumé pendant six ans, du jour au lendemain j'ai arrêté de fumer et j'ai commencé le sport, et je suis tombé dedans, depuis j'ai pas arrêté, c'est devenu ma grosse passion et maintenant mon second travail", confie-t-il.



Après avoir passé une formation dans le sport (CQP ALS AGEE), Florent a décidé de quitter son travail, pour se lancer pleinement dans sa passion et la faire partager aux autres. Il donne désormais des cours de body training au Domaine de la Piscine, au Barachois à Saint-Denis, tous les lundis et les mercredis soir. Après avoir lancé sa formule abonnement début novembre, Florent commence déjà à avoir des personnes régulières à ses cours et à créer des liens.



Il commence également à proposer des cours sur la plage et notamment des initiations au street workout. "Dans le street workout, ce qui est super c'est qu'on peut échanger avec des jeunes, des gens de tout âge, on fait du sport ensemble, à l'extérieur, et surtout c'est un sport gratuit", précise-t-il.



Pour se faire connaître et donner envie aux Réunionnais de se lancer dans le sport et le street workout, Florent, également féru de marketing, a créé son auto-entreprise. "Sur Instagram, ça marche super bien la publicité, sur Facebook, en mettant des phrases de motivation, en montrant les résultats qu'on peut obtenir". Le jour où sa côte a véritablement commencé à monter est lorsqu'il a lui-même posté son incontournable "AVANT / APRES", que l'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux.



Suite à cela, Florent a également lancé sa propre marque de vêtements "974 Official". Des t-shirts de street workout que les candidats de Mister Réunion ont porté lors de l'ouverture de l'élection, qui s'est déroulée ce weekend. Une véritable aubaine pour ce jeune entrepreneur.





