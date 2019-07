▶️ Ste-Suzanne: À l'arrêt, le chantier de la renovation de la piscine municipale reprendra "dans les prochains jours"

Que se passe-t-il à la piscine municipale de Sainte-Suzanne ? Alors que des travaux avaient débuté en décembre 2018, ces derniers ont été stoppés depuis plusieurs semaines par la société en charge de cette rénovation, laissant le chantier complètement à l'abandon. Pour la mairie, ce contretemps est dû à des émissions de factures erronées du maître d'oeuvre. Une justification un peu simpliste pour l'opposant Daniel Alamélou, qui constate de nombreux retards sur d'autres chantiers engagés par la municipalité.



"Actuellement, il y a une carence et on ne sait pas d'où elle vient", lance Daniel Alamélou. "Est-ce que l'entreprise a abandonné le chantier ? Si c'est le cas, il faut une nouvelle procédure pour relancer le chantier. Si ce n'est pas le cas, il faut nous expliquer. Les enfants et les familles de Sainte-Suzanne ont droit à une piscine, mais en attendant, ils doivent aller hors de la ville ce qui engendre des frais supplémentaires", déplore l'ancien adjoint de Maurice Gironcel, qui met la municipalité face à ses responsabilités. "On se pose la question de savoir pourquoi il y a autant de retards constatés sur les chantiers de la mairie. On a les mêmes entreprises sur l'école Entrée de Ville qui sera livrée avec un an de retard, les mêmes entreprises sur la régie technique à Commune Bègue, livrée avec un an et demi de retard...À chaque fois, la mairie nous dit que tout va bien".