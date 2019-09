▶️ Ste-Rose: Le centre-ville à la relance avec la pose de la première pierre de la future ZAC

Le centre-ville de Sainte-Rose va faire peau neuve. À l'occasion de l'inauguration ce lundi de la résidence Rosacae, le maire Michel Vergoz a profité de la venue du préfet Jacques Billant et de la sous-préfète de St-Benoît Véronique Beuve pour dévoiler le projet de redynamisation du centre-ville. Un projet qui passera par l'aménagement de la ZAC Centre-Ville, située derrière la gendarmerie, mais aussi d'une boucle touristique qui reliera le centre au littoral.



La ZAC Centre-ville accueillera, à terme, 212 logements et la totalité de ses infrastructures sera livrée à l'horizon 2023. La réalisation de cette ZAC a été scindée en deux phases avec une moitié nord et une moitié sud. La moitié nord comprend deux tranches de travaux. La première, réalisée entre 2015 et 2016, a permis de réaliser des ouvrages hydrauliques. La seconde, lancée en janvier 2018, comprend l’ensemble des travaux de voiries et de réseaux et VRD, ainsi que la viabilisation des îlots à bâtir suivants, sans oublier la réalisation de l'opération Rosaceae.