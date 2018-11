▶️ Ste-Marie: Les gilets jaunes maintiennent leur blocage dans une bonne ambiance

Depuis le début des blocages, les gilets jaunes n'ont cessé d'investir les alentours de l'aéroport, du rond-point Gillot à la quatre voies en provenance de Sainte-Marie.



Malgré le fait d'avoir été délogés à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, les gilets jaunes n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ne lâchent pas et continuent d'investir le secteur de Gillot en ce jeudi après-midi.



Le blocage se déroule cependant dans une ambiance plutôt bon enfant. Les gilets jaunes distribuent de l'eau aux automobilistes et laissent passer urgences et familles avec enfants.