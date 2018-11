A la Une . ▶️ Stations réquisitionnées : Un gérant passe la nuit en garde à vue Vincent Vellayoudom a passé la nuit dernière au commissariat Malartic, pour avoir servi de l'essence à tous les véhicules se présentant à la pompe, alors que sa station de la Technopole à Saint-Denis avait été réquisitionnée par la préfecture. Le gérant était donc dans l'obligation de ne servir que les automobilistes autorisés (professionnels de santé, secours, police, etc), mais Vincent en a décidé autrement pour "garantir sa sécurité et celle de ses 25 employés" . Tout en ayant demandé une présence policière au préalable; sans réponse.

La station de la Technopole se situe en zone franche urbaine, non loin de certains points sensibles du quartier de Sainte-Clotilde à Saint-Denis. Lundi matin, le gérant, Vincent Vellayoudom, 54 ans, reçoit un mail de la Préfecture: sa station est réquisitionnée et il est donc obligé de servir les secours, la police et tous ceux se trouvant sur la liste. Mais il se voit mal faire face à des casseurs qui pourraient venir réclamer du carburant en voyant les véhicules autorisés se faire servir. Il demande donc à la préfecture à ce que des agents de police assurent la sécurité sur la station afin de garantir la sécurité de son personnel et de sa station-service.



En l'absence de réponse le lendemain matin, Vincent sert donc 20 euros d'essence ou de gasoil à tout le monde "pour éviter les problèmes". Le plein pour les véhicules autorisés. "Tout se passait très bien", affirme-t-il.



Mais 20h hier soir, mauvaise surprise. La police vient le chercher pour l'emmener en garde à vue. Il passera la nuit à Malartic avant d'être libéré ce matin. "Une nuit enfermé alors que j'avais répondu à la Préfecture pour avouer ma crainte et demander de l'aide", s'indigne-t-il. Depuis, Vincent Vellayoudom et son avocat, Jean-Jacques Morel, ont décidé de demander à ce qu'il soit retiré de la liste des stations réquisitionnées. La boutique reste ouverte mais il n'est plus possible d'y acheter du carburant.

Charlotte Molina Lu 13756 fois





Dans la même rubrique : < > Gilets Jaunes: Le couvre-feu renouvelé pendant 48 heures à La Réunion Gilets jaunes : Impressionnant incendie au Port