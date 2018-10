▶️ St-Pierre: Envahie par les rats, elle en capture une vingtaine chaque nuit, dont certains de près de 2kg !

Discussion surréaliste cette nuit, à 3h30 du matin, avec une lectrice de Zinfos qui venait de nous envoyer une vidéo de sa chasse de la nuit : une vingtaine de rats pris au piège dans plusieurs souricières.



Dans la foulée, elle nous envoie plusieurs photos, dont celle d'un rat pesant près de 2kg !!!



Ayant été réveillé par le "bip" des arrivées de messages, nous entamons donc une discussion. C'est ainsi que nous apprenons que c'est toutes les nuits comme ça. Cette Saint-Pierroise passe ses nuits à chasser les rats et elle dort les après-midis !



Cette invasion provient de la présence à proximité de son habitation de l'ancienne usine de canne à sucre de Pierrefonds, près de la 4 voies, à proximité du rond-point menant à l'Entre-Deux.



Une usine laissée à l'abandon, transformée en véritable dépôt d'ordures, comme le prouvent les photos qu'elle nous a envoyées dans la foulée.



Il serait peut-être temps que la mairie de Saint-Pierre et la CIVIS réagissent...



Rappelons que le rat peut représenter un danger considérable pour la santé. En effet, il fait partie des animaux les plus propagateurs de maladies graves, car il peut héberger différentes sortes de parasites. Si la plus connue et la plus crainte est la peste car elle a déjà tué des millions de personnes au cours de l’histoire, à la Réunion on craint plus particulièrement la leptospirose ou maladie du rat, que l'on attrape au contact d'une eau souillée par l'urine du rat. On peut également citer la fièvre par morsure, la fièvre hémorragique et bien d’autres maladies qui peuvent être transmises par ces rongeurs.



Outre les problèmes de maladie, les rats peuvent aussi dévorer et souiller les aliments qui leur tombent sous la dent.