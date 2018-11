▶️ St-Paul: Les gilets jaunes attendent la ministre devant la sous-préfecture

Chaque gilet jaune présent aimerait rentrer et échanger directement avec la ministre. Ce qui crée des tensions devant la sous-préfecture Mais les gilets jaunes ont dû se mettre d'accord sur la quinzaine de personnes représentatives, qui échangeront directement avec la ministre."Nous avons l’impression de pas avoir été assez entendus, (…) on ne se fait pas assez respecter à La Réunion", confie l'un d'entre eux au micro de notre journaliste sur notre live en direct ci-dessous.Bien que les revendications soient diverses, la vie chère fait partie des principales doléances. Les gilets jaunes attendent donc des réponses de la ministre sur ce sujet.Les commerçants sont très présents devant la sous-préfecture de Saint-Paul ce vendredi matin et souhaitent, eux aussi à leur tour, se faire entendre. "C'est difficile pour nous, les charges, les taxes, on a fermé pour la plupart nos commerces", explique l'un d'entre eux qui souhaiterait que la ministre mette en place un chariot type avec notamment la mise en avant des produits locaux.