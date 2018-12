A la Une .. ▶️ St-Paul: Aurélien Centon et le collectif Cimendef tentent d'intervenir pendant le conseil municipal

Une dizaine de personnes, dont certains munis de gilets jaunes, ont souhaité intervenir lors du conseil municipal qui s'est tenu ce jeudi, à Saint-Paul. Des membres du collectif Cimendef et de l'association Ptit-Cœur, dont le président a interpellé le maire au cours de la séance.



"Je vous demande un temps de parole", a répété plusieurs fois Aurélien Centon, souhaitant évoquer le dispositif d'urgence qu'il tente depuis plusieurs mois de mettre en place. "C'est non", l'a immédiatement coupé Joseph Sinimalé. "Le public doit observer le silence, c'est le règlement".



Le petit groupe de manifestants attaché à la survie de la médiathèque Cimendef a pu compter sur le soutien du conseiller municipal d'opposition Emmanuel Séraphin, lequel a tenu à lire devant l'assemblée une motion signée des "citoyens de Saint-Paul".



"Le conservatoire accueillera 400 élèves pour un bâtiment qui coûtera au final 24 millions d'euros (...) Le mouvement gilet jaunes a montré besoin population d 'échanger et construire ensemble. Aujourd'hui nous avons un moyen de satisfaire aux exigences du mouvement de contestation. (...) Faire de Cimendef une maison du peuple au cœur de Saint-Paul et répondre ainsi au besoin de culture et de formation. L'ouverture de la médiathèque serait une réponse emblématique (...)".



Interrogé après cette lecture, le maire n'a pas souhaité faire de commentaire, se contentant de répondre : "Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je renvoie la motion à une séance du conseil qui sera étudiée par l'ensemble des élus".

