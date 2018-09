▶️ St-Louis: Envahi par les rats provenant d'une casse marron

Les rats et souris se baladent constamment chez lui malgré les pièges qu’il pose régulièrement. Des rongeurs qui proviennent du terrain en face de chez lui, rue St-Philippe dans le centre-ville de St-Louis. En cause, le concessionnaire implanté à proximité qui entrepose des véhicules hors d’usages depuis quelques années et cela sans autorisation.



Tous les riverains sont impactés. Aux rats qui prolifèrent s’ajoutent également les moustiques en période estivale.



En juillet dernier, après quelques tentatives de discussions infructueuses avec le gérant de la société qui loue le terrain, Laurent fait appel à la police municipale. Un agent constate effectivement que le concessionnaire ne dispose pas d’agrément préfectoral au titre de centre de véhicules hors d’usages (VHU), pourtant obligatoire. L’enlèvement de la trentaine de voitures endommagées lui a donc été notifié. Il doit restituer le terrain propre, confirme la police municipale.



A ce jour, seule une petite dizaine ont été retirées, déplore Laurent, et les rats continuent à pulluler alors que la saison des pluies se profile. Un risque sanitaire que fait courir aux riverains le garagiste marron pour lequel il encoure à minima la prise en charge des frais d’enlèvement et de traitement par arrêté municipal. Et cela sans compter d’éventuelles poursuites judiciaires.