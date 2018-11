▶️ St-Denis : Violente collision entre une voiture et un véhicule de police

Un accident impliquant un véhicule léger et une voiture de police s'est produit ce mardi en fin d'après-midi dans le centre-ville de Saint-Denis, à l'angle de la rue de Paris et de la rue Sainte-Marie.



Les forces de l'ordre et les secours ont été dépêchés sur place. 2 blessés ont été pris en charge.



Selon des témoins sur place, le véhicule de police arrivait de la rue Sainte-Marie avec le gyrophare. C'est en passant au feu rouge que le véhicule a percuté la C2 conduite par un jeune conducteur qui descendait la rue de Paris. La voiture a été projetée contre un bus.