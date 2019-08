▶️ St-Denis : Un appartement en feu au Butor

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin au Butor, au 2e étage d'une résidence située dans la rue Jean Cocteau. Une épaisse fumée se dégageait de l'appartement.



Les pompiers et les forces de l'ordre sont sur place.



Photos et vidéo : Laurent Sery