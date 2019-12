▶️ St-Denis : Manifestation contre l’abattage d’un grand Tamarinier

La commune a prévu d’abattre complètement le pied de tamarin, l’un des derniers du centre-ville, en raison des risques qu’il représente : "l'arbre présentait de graves problèmes sanitaires (champignons, cavités liées aux termites qui en période pluvieuse servaient de gîtes larvaires) et de gros risques de chutes de branches ou du spécimen lui-même en période cyclonique." aurait notamment indiqué la commune aux riverains mécontents via facebook.



Mais la décision reste incompréhensible pour ces amoureux de la nature, qui ont choisi de manifester de manière symbolique cette après-midi, pour tenter de sauver le Tamarinier.



"On est là pour attirer l’attention sur cet arbre-là, avec tout ce qu’il emmène : de l’ombre, de l’oxygène etc, mais aussi pour attirer l’attention sur la politique générale de la ville concernant l’environnement, le déboisement, le replantage. On aimerait bien les rencontrer pour avoir une discussion avec des personnes plus compétentes que moi en la matière, je ne suis qu’un passant qui a grandi dans ce quartier et a toujours vu ce bel arbre" nous confie l'organisateur de cette manifestation.



Leurs demandes auprès de la mairie du Chef-Lieu sont pour l'instant restées sans réponses. Ces citoyens espèrent malgré tout parvenir à sauver cet arbre, qu'ils estiment centenaire, à l'aide de traitements pour lui permettre de "retrouver toute sa splendeur".