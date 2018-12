▶️ St-Denis: Le budget dédié au CCAS renforcé après la mobilisation des gilets jaunes

À la veille du conseil municipal, où le budget 2019 sera soumis au vote des élus, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a convié la presse ce vendredi pour un passage en revue des grandes orientations du chef-lieu pour l'an prochain. Et la mobilisation des gilets jaunes a semble-t-il eu une incidence sur ce budget : plusieurs postes de dépense comme celui dédié aux réceptions ou aux voyages des élus vont être réduits. Les économies réalisées iront dans les caisses du CCAS (Centre communal d'action sociale).



"Avec nos élus, nous avons tiré un certain nombre d'enseignements" de la mobilisation des gilets jaunes, lance Gilbert Annette. Parmi ces demandes : la remise en cause du train de vie des élus, "qui pourrait apparaître comme des avantages dans une société où il y a un grand nombre de personnes en difficulté", explique le maire du chef-lieu.



"Supprimer les voitures de fonction ou imposer les voyages en classe économique pour tout le monde"



Ainsi, la mairie a décidé de réduire le budget dédié aux réceptions, passant de 500 000 à 300 000 euros par an. "Nous avons décidé de supprimer définitivement les cocktails à la mairie de Saint-Denis", glisse Gilbert Annette. Le surplus de 200 000 euros sera réinjecté au CCAS pour alimenter des aides d'urgence ou les bons alimentaires donnés à la population. Pour faciliter l'obtention de ces bons auprès des plus nécessiteux, la municipalité a décidé d'élever les seuils d'éligibilité, passant ainsi de 250 à 300 euros.



Autre mesure prise par l'édile dionysien: l'augmentation du budget dédié aux ateliers et chantiers d'insertion (ACI) pour les chômeurs et les jeunes, passant de 3,5 à 4,5 millions d'euros en 2019. Une hausse obtenue "en rabotant des frais de mission ou encore des heures supplémentaires", explique le maire. La manne dégagée permettra de financer "10 nouveaux chantiers d'insertion" sur le territoire dionysien.



"Nous avons pris ces mesures parce que nous voulons que les conseillers municipaux tirent un certain nombre d'enseignements de la même façon que nous avons supprimé les voitures de fonction ou imposer les voyages en classe économique pour tout le monde", ajoute-t-il. Sur ce point, le budget va être réduit de 20%, passant de 500 000 à 400 000 euros, l'économie dégagée, soit 100 000 euros, ira également au CCAS.