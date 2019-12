▶️ St-André: Un TCSP enfin mis en place sur l'Avenue de la République

C'est entouré des présidents du Département et de Région que Jean-Paul Virapoullé, maire de Saint-André et président de la Cirest, a inauguré ce mardi les voies de bus Esti+ de l'Avenue de la République. Ce nouvel équipement routier, d'un coût estimé à 1,4 million d'euros, s'étend sur 320 mètres du rond-point Jet d'eau au rond-point Trésor Public.



Cette voie de desserte de l'avenue de la République, est composée d'un couloir de bus à sens unique et assure une liaison entre le pôle d'échange, les quartiers est de la commune à l'échangeur de la Balance.



Elle mènera vers le futur pôle d'échanges à Saint-André, est un aménagement routier destiné à fluidifier la circulation des bus en sortie du pole d'échanges. Pour Jean-Paul Virapoullé, les aménagements opérés sur l'avenue de la République, une des principales artères de la commune, "inaugurent le Saint-André de demain". "Une artère en bonne santé, c'est un coeur bien alimenté. 120 millions d'euros ont été mis sur la table pour faire de Saint-André une ville en plein boom", insiste le premier édile saint-andréen.



Depuis 2014, la commune a entrepris une démarche de modernisation de son centre-ville "pour faciliter les déplacements" explique-t-elle. Ainsi, près de 5,8 millions d'euros ont déjà été engagés pour l'amélioration des voies dans plusieurs quartiers et plus de 600 000 euros ont été investis pour la première tranche des travaux Avenue de la République. Après la livraison de la seconde tranche dans ce secteur, la mairie de Saint-André va bientôt moderniser le chemin du Centre, qui sera baptisé "Avenue du Centre" avec la création d'un parking et la réfection complète de la chaussée. Montant estimé des travaux: 8,4 millions d'euros. La collectivité va également lancer la consultation prochaine des entreprises pour les rénovations des Avenues de Bourbon et des Mascareignes, estimées chacune à 4 et 5 millions d'euros.



"Nous sommes là pour parler projet. Quand une ville lance de grands projets d'aménagements, cela veut dire qu'elle est vivante et que les besoins des citoyens sont pris en compte", relève pour sa part le président du Département Cyrille Melchior, qui rappelle que près de 10 millions d'euros ont été alloués à la commune de Saint-André ces dernières années pour l'amélioration du cadre de vie. "La végétalisation de l'Avenue de la République est une priorité. Nous portons cette ambition pour que des arbres soient plantés (Le Département souhaite en planter un million dans l'île d'ici 5 ans, ndlr) pour tenir compte de la transition écologique".



La livraison de cette seconde tranche est également "tout un symbole" pour Didier Robert, qui salue la "cohérence" du projet. "Cela fait déjà plusieurs années qu'à la Région, nous avons fait le choix de repartir à la base, avec des voies supplémentaires réservées pour les transports en commun", indique Didier Robert, qui a salué le travail effectué par sa vice-présidente en charge des Transports, Fabienne Couapel-Sauret, "qui a su multiplier le nombre de kilomètres de voies dédiées aux différents TCSP" de l'île.